Synagóga v Bytči

Našiel som ju náhodou. Niekedy okolo roku 2007 som zostavoval rodokmeň našej rodiny. Potreboval som si v oblastnom archíve v Bytči vyhľadať nejaké informácie. Cestou k archívu som ju uvidel. Na rozpadnutej streche rástla tráva.

Rozbité okná, zadebnené dvere, opadané omietky. Nafotil som tam niekoľko obrázkov. No všetko som to mal v starom počítači, ktorý medzitým doslúžil a o dáta som prišiel.

Včera sme sa tam so ženou zastavili. Teší ma, že synagóga ešte stojí a je vidieť, že sa od mojej prvej návštevy jej situácia o dosť zlepšila. Urobili novú strechu, opravili rozpadnuté vežičky, vymenili okná. Bohužiaľ dnu sa nedá dostať. Pred pár týždňami mi prišla pozvánka na koncert, ktorý sa v synagóge konal. Bol som v robote, tak som nemohol ísť, Interiér, podľa obrázkov na internetovej stránke, vyzerá tiež zaujímavo.

Tu je pár mojich fotiek exteriéru.



Som rád, že synagógu nepostihol rovnaký osud, ako mnohé iné na Slovensku. V Martine ju zbúrali začiatkom sedemdesiatych rokov, v Púchove dokonca koncom osemdesiatych. Keď bude príležitosť, rád by som sa pozrel aj dovnútra.

Všetky obrázky sa po kliknutí zobrazia v lepšom rozlíšení v novom okne.