Raňajky na Rákoni v Roháčoch

Skončila sa zimná uzávera vo Vysokých Tatrách a v Roháčoch. Hľadal som nejakú ľahšiu túru, kde už by neboli snehové polia. Podľa správ horskej služby je vo Vysokých Tatrách na horských sedlách stále veľa snehu

a treba tam ísť so zimnou výbavou. Zato v Roháčoch by mal byť hlavný hrebeň už takmer suchý.

Preto som sa vybral na Rákoň z Tatliakovej chaty. Slnko tam svieti celý deň.

Aby som zastihol Roháče v rannom svetle, trochu som si privstal. Teda trochu:

Už o druhej v noci som sa zobudil vyspatý. Pôvodne som chcel vstávať o hodinu neskôr. Urobil som si výdatnú kašu z ovsených vločiek a o tretej som štartoval z Martina.

Podľa môjho predbežného výpočtu by som mohol byť, ak všetko pôjde bez problémov, na vrchole Rákoňa okolo deviatej. Dobrý čas, aby som sa stihol vrátiť na popoludňajšiu oslavu synových narodenín.

Na východe pomaly začala blednúť obloha. Ešte za tmy ma za jednou z oravských dedín zastavila hliadka. Skontrolovali mi doklady, dali fúkať. Pýtali sa ma, kam idem. Povedal som, že do Roháčov. Oni mi povedali, že sa tam nemusím až tak ponáhľať. Že mi neutečú.

Po ich kontrole som už išiel možno aj pomalšie, než ako by som mal. Ale vyplatilo sa. Prešiel som iba pár kilometrov, keď som zbadal na ľavej strane cesty asi desať metrov predo mnou srnu s mláďaťom. Stihol som zastaviť. Srna pomaly prešla aj so svojim potomkom na pravú stranu.

Na parkovisko som dorazil pred piatou. Končiare začali osvecovať prvé lúče.



Na Tatliakovej chate som bol po dobrej hodinke. Podľa informačnej tabule by to malo byť do sedla trištvrte hodiny. Nikam sa neponáhľam. Chcel by som veľa fotiť. Myslím, že môj harmonogram dodržím.

Chodník na hrebeň bol nakoniec ľahší, než som predpokladal. Išlo sa dobre. Stále bez snehu.

Preto som plynule pokračoval na vrchol Rákoňa.

Z chodníka nad sedlom sa objavila Osobítá

Vzadu Giewont nad Zakopaným s obrovským kovovým krížom na vrchole.



Bolo osem hodín, keď som sa dostal na vrchol Rákoňa.

Myslím, že takto zasnežené Roháče v polovine júna som ešte nevidel. Nádhera prenádherná.

Vyfotil som desiatky obrázkov.

Volovec, Ostrý Roháč a Plačlivô

Tatry v opare

Smutná dolina, Smutné sedlo aj s prvým roháčskym plesom.



Po raňajkách som sa vrátil po tej istej trase naspäť ku Tatliakovej chate a o dvanástej už som bol doma.

Parádna túra. Všetko vyšlo. Počasie, kondička, fotky.



