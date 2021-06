Výber z fotiek: Jún 2021

Pozerám sa spätne na obrázky, ktoré som vyfotil tento mesiac. Stále sa opakujú tie isté motívy, tie isté zábery. Preto urobím radikálny rez. Dám sem iba také, ktoré sa doteraz v mojich výberoch neobjavili.

Obrázky z webkamery



Na Lomnický štít sa tak skoro nedostanem. Určite by to bol nezabudnuteľný zážitok.

Hore je namontovaná webkamera, ktorá 24 hodín monitoruje, čo sa okolo nej deje. Prvý obrázok som urobil 7.6.2021 tesne po západe slnka. Dal som si ju na celú obrazovku. Kamera sa pomaly otáčala, tak som si počkal na najlepšiu kompozíciu a potom som stlačil tlačítko print screen.



Ten obrázok sa mi tak zapáčil, že som sa na kameru pozrel aj skoro ráno, tesne po východe slnka. Urobil som si tých printscreen - ov asi dvadsať. Tento je jeden z najvydarenejších.



Od vtedy kontrolujem kameru pravidelne. Zarazilo ma, ako často nie je nič vidieť. Lomnický štít bol veľmi často v oblakoch. Objavovala sa iba sivá plocha. Niekedy s kvapkami na skle. Dnes ráno dokonca s čerstvo napadnutým snehom.



Fototechnika a digitálne technológie sú v takom stave, že môžem "vyfotiť" čokoľvek na zemi, čo sa mi páči a pritom nemusím mať fotoaparát, ani nemusím na tom mieste byť. Stačí, aby tam bola webkamera. Nájdem si výrez, ktorý sa mi páči a potom iba stlačím printscreen.

Tak som si urobil obrázok Niagarských vodopádov.

Bol som tam v roku 1996 a potom ešte v roku 2003. Na vyhliadkovú vežu, kde je webkamera, sme nešli. Odradila nás vysoká cena, aj množstvo čakajúcich ľudí. Vyfotili sme to iba zdola.

Nasledujúci obrázok vtedy urobil švagor. Ja som mal požičanú kameru, tak som nefotil. Iba som natáčal.



Zatmenie



10.6.2021 malo byť čiastočné zatmenie slnka. Ďalšia výzva, aby som sa to pokúsil vyfotiť. Nemám žiadne špeciálne zariadenia. Skúsim improvizovať. Na internete som si našiel informáciu, že ideálne na pozorovanie je zváračské sklo. V byte som nič také nenašiel. Ani starú disketu, cez ktorú sme pozorovali takmer úplné zatmenie v roku 1999. Jediná možnosť je pozorovať to cez čiernu časť vyvolaných filmov. Zopár starých ešte niekde mám.

Vystrihol som si z výkresu okienko. Naň som nalepil film. Jedna vrstva bola málo. Slnko bolo príliš silné. Nalepil som teda ešte jednu. Celé som to prekryl ďalšou polovinou výkresu s menším okienkom. Cez takto vytvorený "filter" som nafotil prvé zábery mojou zrkadlovkou.

V jednej ruke fotoaparát, v druhej papierový filter. Aby som znížil riziko neostrosti kvôli trasúcim sa rukám a aby sa mi dalo lepšie zaostriť, poprosil som ženu, aby mi robila asistentku a "filter" mi podržala ona.

Všetko funguje vrámci mojich skromných možností.

Tu je výsledok môjho snaženia. Je to stav asi desať minút pred maximom. (trochu lepší obrázok po rozkliknutí)

Farebnosť som neupravoval. Spôsobuje ju farba môjho "pozorovacieho zariadenia".



Všetky moje fotky sú vyfotené fotoaparátom Nikon D7200 s objektívom 18-140 f 3,5 - 5,6.

Pri tomto obrázku som mal tieto hodnoty:

ohnisková vzdialenosť 48, čas 1/250, clona f/8, ISO 125

čas snímania 10.6.2021 12:31:36



Roháče



Ďalšie obrázky sú z návštevy Roháčov 16.6.2021

Odraz v plese

ohnisková vzdialenosť 52, čas 1/20, clona f/6,3, ISO 125

čas snímania 16.6.2021 05:58:14



Doteraz, kedykoľvek som fotil tie odrazy, boli na rozčerenej hladine. Tentoraz nefúkalo, tak to bolo ako v zrkadle.

Spálená

ohnisková vzdialenosť 50, čas 1/160, clona f/9, ISO 100

čas snímania 16.6.2021 06:24:50



Obrovská diera v hore vytvorená pred stotisíc rokmi ľadovcom.



Netradičný oblak

ohnisková vzdialenosť 23, čas 1/200, clona f/10, ISO 100

čas snímania 16.6.2021 06:59:22



Zaujímavých oblakov som tam za tie tri hodiny vyfotil niekoľko. Kvôli objektívnosti musím povedať, že na tomto obrázku nebol iba tento jeden. Aby som vyčistil kompozíciu, pár menších, obyčajných, som vyretušoval.



Smutné sedlo na konci Smutnej doliny

ohnisková vzdialenosť 105, čas 1/250, clona f/10, ISO 100

čas snímania 16.6.2021 07:40:57



Fotil som to z náprotivného hrebeňa. Bol som takmer v rovnakej výške. Je to priblížené teleobjektívom. Doteraz som takýto obrázok nemal. V Smutnom sedle som bol minulý rok. Ale vtedy nebolo dobré počasie na fotenie.



Modré hory

ohnisková vzdialenosť 60, čas 1/400, clona f/11, ISO 100

čas snímania 16.6.2021 07:54:08



Občas mi vyčítajú, že také modré hory neexistujú. Že tie obrázky prifarbujem. Preto som tam nechal aj kúsok z popredia, aby bolo vidieť, že je to autentická farebnosť.Netuším, ktorá časť Tatier by to mohla byť. Možno na poslednom horizonte vľavo Vysoká? Z Volovca by som asi videl aj Kriváň. Potom by som sa dokázal ľahšie zorientovať. Ale to bolo v ten deň nad moje sily aj časové možnosti.



Všetky obrázky sú rozklikávacie. Zobrazia sa v lepšom rozlíšení v novom okne.