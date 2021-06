Stred(t)y s umením II

Antonín Dolák vo svojej prednáške Dejiny myšlení pro FAMU rozoberá, okrem iného, aj otázku, či máme slobodnú vôľu. Na základe čoho sa rozhodujeme, čo v nasledujúcom okamihu urobíme. Ako nás ovplyvňuje okolie.

Veľký dôraz kladie aj na to, aký veľký vplyv má na nás umelá inteligencia. Niekto môže povedať, čo je to za blbosť. Aká umelá inteligencia? A pritom už veľkú časť bežných smrteľníkov, ktorí sú pripojení na internet, ovplyvňuje bez toho, aby si to uvedomovala. Keď je niekto konšpirátor a číta si iba konšpiračné weby, facebook, youtube aj google mu, na základe toho, aké stránky navštevuje, ponúka už iba rovnaký, alebo podobný obsah. Tak sa jeho kruh pomaly viac a viac uzatvára a po čase sa už k obyčajným informáciám, ak sám vedome nechce, ani nedostane.

Pre mňa ale toto ovplyvňovanie rozhodnutí prinieslo nečakané ovocie. Pozerávam si občas stránky galérií, zaujímavých výtvarníkov, programy výstav. A tak mi vyskočila informácia, že v stredu 9.6.2021 sa v Turčianskej galérii uskutoční ďalšie pokračovanie cyklu Stred(t)y s umením.

Bol som zatiaľ iba na jednej predchádzajúcej komentovanej prednáške. Keď sa teraz na to pozerám spätne, sú to už neuveriteľné dva roky. A vtedy som bol nadšený.

Preto som sa s radosťou včera vybral do galérie, pozrieť si ďalší diel. Tentoraz je to komentovaná prehliadka výstavy Martiny Mäsiarovej Rozhovor s pozorovateľom.

Mal som iba asi desať minút pred samotnou akciou, aby som si zbežne prezrel nainštalovanú výstavu. Prvý dojem bol príjemný. Žiadne tradičné obrazy v rámoch, žiadne bronzové sochy na podstavcoch.

V dvoch miestnostiach rozmiestnené drobné kresby, maľby a v tretej iba dva veľké, takmer priesvitné závesy.

To bolo všetko, čo som si stihol pozrieť.



Autorka Martina Mäsiarová a dizajnérka výstavy Lucia Gamanová v krátkosti predstavili základné body, prečo výstava vznikla a prečo zvolili také riešenie, aké sme mohli vidieť.



Potom autorka (na obrázku vpravo) prechádzala k jednotlivým inštaláciam a podrobnejšie hovorila o tom, ako sa k nim dostala. Po jej výklade sme sa mohli spýtať na všetko, čo sme chceli vedieť. Kľúčovým artefaktom bol pre mňa asi prvý záves na okne s textom:

Všetky texty na oknách sú úryvky z autorkinej knihy (vyšla zatiaľ v náklade iba 4 kusov). Texty sú samostatným dielom, ktoré podporuje ostatné časti inštalácie, ale dokázali by zaplniť ten priestor aj samé.





V každom človeku je kus pozorovateľa. Nedá sa to odmerať, nie je to asi žiadna fyzická časť nášho tela, ale každý to má v sebe. Dívame sa na svet zo svojho stredu. Porovnávame nové veci s tými, ktoré sme už prežili. Ukladáme do pamäte.



Ďalším dielom je drevený stôl na ktorom sú vystavené kresby. Tie nevznikli ako výtvarný zámer. Je to komunikácia medzi autorkou a jej otcom.

Otec je astronóm a podľa slov výtvarníčky, má sním trochu komplikovanejší vzťah. Formou kreslených obrázkov a písaných textov sa k nemu chcela priblížiť.

V ďalšej časti výstavy sú obrázky, na ktorých si autorka kreslila svoje spomienky na úplné zatmenie slnka. Pozorovala ho so svojim otcom v roku 1999 na Balatone. Kým otec tam bol pracovne, ona sa toho zúčastnila ako deväťročná. Hneď po tom zážitku nakreslila viacero kresieb. No tie sa časom niekde stratili. Tieto nové mali byť rekonštrukciou toho zážitku. No autorka sa sama pristihla, že nekreslí reprodukciu zážitku, ale reprodukuje tie stratené obrázky.



Inštaláciu, ktorú spomeniem ako poslednú som pochopil až po výklade. Pri zbežnom prejdení výstavy som videl iba zvláštne stojany na tenkých nohách, na ktorých sú časové údaje.

Výtvarníčka hovorila že je to záznam z ďalšieho pozorovania zatmenia slnka. Otec odletel myslím že do Ameriky. Ona zostala v Bratislave. Zadné strany majú informáciu o stredoeurópskom čase a čase v mieste zatmenia. Na prednej strane sú maľby, čo ona a jej otec v tom istom čase, na opačných stranách zeme, videli na oblohe.

Samotná výstava bola pre mňa príjemným prekvapením. Výklad a odpovede na otázky ju vyniesli o dve poschodia vyššie. Bez nich by som sa o autorke a jej tvorbe dozvedel oveľa menej.

Úmyselne sem nedávam všetky vystavené diela a ich interpretácie. Je to živá výstava, ktorá sa dá ešte do 30.6.2021 v Turčianskej galérii v Martine vidieť.

Som rád, že som sa stal obeťou umelej inteligencie, ktorá vie, čo si myslím a čo ma zaujíma.

