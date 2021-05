Keď si z vás NCZI robí srandu

Chronológia: Okolo 15.3.2021 som sa zaregistroval na stránke NCZI na očkovanie. 25.3.2021 mi prišla SMS. že moju žiadosť o očkovanie prijali a termín mi bude oznámený 2 dni vopred. Dva dni pred očkovaním mi naozaj prišla SMS

o termíne a mieste očkovania

7.4.2021 som bol začkovaný prvou dávkou vakcíny AstraZeneca

Do tohoto termínu som bol s NCZI na 100 % spokojný. Aj pravidelné týždenné objednávanie na AG testy, aj ich výsledky cez SMS-ky boli v poriadku.



1.5.2021 mi napísali z mojej zdravotnej poisťovne, že ma zaradili kvôli mojim diagnózam prednostne do poradovníka na očkovanie proti covid-19 vakcínou Pfizer/BionTech

20.5.2021 mi z NCZI štyri minúty po polnoci prišla SMS, že mi bol pridelený termín očkovania Pfizer/BionTech na 26.5.2021 prvou dávkou.

Pokúšal som sa dva dni dovolať na obidve čísla,

(- Call Centrum Ministerstva zdravotníctva 0800 174 174, - Call Centrum NCZI +421 2 32 353 030)

ktoré sú uvedené pri každom e-maili, ktorý som kvôli očkovaniu dostal. Nepodarilo sa. Linky sú stále obsadené. Dostanem sa vždy iba ku automatickému hlasu, ktorý mi dosť dlhú dobu za moje peniaze porozpráva aké mám stlačiť tlačítko. A potom mi oznámia, že ľutujú ale momentálne nie je žiadny operátor voľný.

Termín na očkovanie Pfizer/BionTech som úspešne zrušil na webstránke. Ale netuším, či ma zavolajú na druhú dávku AstryZenec-y. Ani sa to nemám kde spýtať.