Zrúcanina kostola sv. Heleny v Stránskom

Prvé obrázky som odtiaľ videl asi pred rokom. Jedna moja známa ich uverejnila na jej profile. Chcel som sa tam ísť pozrieť, no zákaz cestovania mi to na dlhý čas nedovolil. Nakoniec sme sa tam dostali až v sobotu.

História kostolíka je celkom pekne opísaná na stránke apsida.sk . Kto bol svätá Helena som sa dozvedel na stránke Patróni kostolov a farností.

Aby som sa neopakoval, dávam tu iba zopár obrázkov, ktoré som tam vyfotil.

obr.1 Celkový pohľad na kostol s cintorínom aj s časťou obce. Obrázky kostola som na internetových stránkach videl väčšinou vyfotené v lete, kedy listy stromov prekrývajú domy v pozadí.



obr.2 Proti svetlu

obr.3 Interiér s vežou

obr.4 Zadná časť interiéru kostola



obr. 5 Veža z podhľadu

obr.6 Detail zakončenia veže



obr.7, 8 Interiérové detaily



obr.9 Bočná strana s portálom

obr.10 Portál



Kostol má príjemnú atmosféru. Posedel som si chvíľu vnútri na masívnej drevenej lavičke. Asi by bolo dobré zakonzervovať vrch veže, aby sa ďalej nerozpadal. Dostavanie jedného z rebier oporných múrikov pôsobí dosť umelo. Páči sa mi reštaurovanie, ktoré sa používa na Lietavskom hrade. Zachovať čo najviac pôvodného a zakonzervovavať to.

Keď sa niečo dostavuje, stráca to na autentickosti.



obr.11 Na cintoríne rozkvitli na hroboch sirôtky.



obr.12 Objavila sa aj prvá tohtoročná babôčka pŕhľavová.



Všetky obrázky sú rozklikávacie.