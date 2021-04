Výber z fotiek: Apríl 2021

Aj v tomto mesiaci bolo obmedzené cestovanie z okresu do okresu. Preto takmer všetky obrázky sú iba z najbližšieho okolia. Až ku koncu mesiaca sme sa dostali do vzdialenejších častí. Odtiaľ je posledných šesť záberov.

Vyberač kontajnerov

(2.4.2021, 13:19:35, Nikon D7200, objektív 18 - 140 f/3,5 - 5,6, ohnisková vzdialenosť 80 mm, expozícia 1/160s, f/9, ISO 100)



V kontajneri sa niekedy dajú nájsť hotové poklady. Nedávno som do jedného veľkokapacitného prispel aj ja. Mali sme v pivnici roky odložené nepojazdné bicykle po deťoch. Dali by sa ešte opraviť. Chvíľu som sa s tou myšlienkou pohrával, no nakoniec som ich tam vyhodil. Neprešla ani pol hodina a už som videl, ako si ich odnášali dvaja podobní týpkovia. Nevadí. Som rád, že ešte niekomu poslúžia.

Škoda že u nás nefungujú garage sale, alebo po slovensky blšie trhy ako napríklad v Belgicku. Tam sa raz za čas - väčšinou v lete, v jednu sobotu, pred každým domom vynesú veci, ktoré už pôvodní majitelia nepotrebujú a predávajú sa okoloidúcim za minimálnu cenu. Bol som na takých trhoch, počas mojich pobytov v Belgicku, viackrát. Niekedy tam človek narazí na pozoruhodné kúsky.



Vysušená kaluž v dlažbe

(Fotoaparát a objektív je pri všetkých ostatných obrázkoch ten istý ako pri prvom zábere. 2.4.2021, 14:44:33, ohnisková vzdialenosť 24 mm, expozícia 1/200s, f/10, ISO 100)



Voda ma viackrát presvedčila o svojej sile. Niekedy jej to trvá roky. No svojou vytrvalosťou dokáže občas prekvapiť. S každým dažďom sú priehlbiny na starej ceste hlbšie.



Búranie ZŤS-ky

(2.4.2021, 14:47:45, ohnisková vzdialenosť 80 mm, expozícia 1/320 s, f/11, ISO 100)



Po tridsiatich rokoch konečne vidno na pozemkoch bývalej fabriky pohyb. Stavajú sa obrovské haly, V jednej časti už funguje niekoľko zahraničných aj slovenských firiem.



Vyľudnené mesto

(2.4.2021, 15:10:59, ohnisková vzdialenosť 18 mm, expozícia 1/200 s, f/10, ISO 100)



Covid vyhnal ľudí z centra. Ešte nikdy sa mi nepodarilo vyfotiť také prázdne mesto. A anticoviďáci, ktorí dokonca covid prekonali s minimálnymi príznakmi, sa stále viac a viac utvrdzujú v tom, že to je chrípočka a ja som "svedok covidový ". Len kam schovať tých viac ako jedenásť a pol tisíc zomretých.



Snehová búrka

(6.4.2021, 14:08:16, ohnisková vzdialenosť 18 mm, expozícia 1/500 s, f/11, ISO 160)



Apríl, ako má byť. Chvíľu teploty ako začiatkom leta, ďalší deň napadne desať centimetrov snehu.



Uzimený bocian

(6.4.2021, 15:00:37, ohnisková vzdialenosť 140 mm, expozícia 1/250 s, f/10, ISO 160)



Hniezdo je z Krpelian. Fúkal studený vietor. O dva dni dokonca napadol sneh a udržal sa niekoľko dní. Nejaký ornitológ hovoril v televízii, že by to mali bociany bez problémov prežiť. Horšie je, keď mrzne, keď už majú vyliahnuté mladé. Vtedy sa občas stáva, že vplyvom zimy niektoré z nich uhynú.



Zasnežené narcisky

(8.4.2021, 07:18:06, ohnisková vzdialenosť 34 mm, expozícia 1/50 s, f/8, ISO 400)



Ráno päť centimetrov snehu na rozkvitnutých záhonoch. Kvety som z neho musel vyhrabať, aby sa dali vyfotiť.



Chystanie dreva

(6.4.2021, 15:20:47, ohnisková vzdialenosť 75 mm, expozícia 1/320s, f/10, ISO 160)



Na dedine to bola každotýždenná robota. Vždy v sobotu sme s otcom najskôr ručne narezali drevo na kláty a potom som ich rúbal na špalku na menšie kusy. Nemali sme motorovú pílu, ani cirkulár. Všetko sa robilo ručne. Teraz, ako človek panelákový, iba zaplatím za dodávku tepla teplárenskej spoločnosti a tá mi ho pošle až do bytu.



Franz Kafka

(12.4.2021, 18:11:57, ohnisková vzdialenosť 140 mm, expozícia 1/80 s, f/8, ISO 400)



Prvý krát som o ňom počul ešte za totality. Neviem, či jeho knihy boli priamo zakázané, alebo sa iba nedali nikde zohnať. Ľudia, ktorí o nich rozprávali, sa mi zdali ako nekritickí obdivovatelia jeho diela. Ako by bol pre nich svätý. Modla. Vytvoril sa okolo neho kult. Keď som si po čase, keď už sa jeho knihy dali kúpiť, alebo požičať v knižnici, niektoré z nich prečítal. resp. začal som ich čítať a nikdy nedočítal, bol som sklamaný. Nepáčilo sa mi jeho videnie sveta. A nerozumiem, prečo ho všetci tí jeho obdivovatelia tak zbožňovali.

Túto kavku (Coloeus monedula, alebo Corvus monedula) som zbadal v meste. Bola zaujatá kúskom zaschnutej žemle na chodníku a neustále sa ku nej vracala. Bol som pri nej dosť blízko a ju to nerušilo. Kúsok jedla pre ňu bolo dôležitejšie, ako nebezpečenstvo, ktoré by jej hrozilo odo mňa.



Dievča s dlhými vlasmi.

(12.4.2021, 18:52:19, ohnisková vzdialenosť 140 mm, expozícia 1/30 s, f/5,6, ISO 400)



Mám rád zábery, ktoré sa nedajú len tak ľahko zopakovať. Fotil som to dievča z kuchynského okna. Nafotil som asi dvadsať obrázkov. No ani jeden sa mi tak nepáči, ako tento, keď mi do záberu vleteli dvaja cyklisti. Dakedy, keď sme hrali v komparze v jednom televíznom filme, počul som rozhovor medzi kameramanom a režisérom. Režisér vysvetľoval kameramanovi, ako si predstavuje ten záber. Že v prvom pláne budú dvaja dôležití herci a v druhom pôjde zástup ľudí v skupinkách po horizonte z kostola. Občas chcem zopakovať tú kompozíciu s prvým a druhým plánom. Tu sa to podarilo takmer bez môjho pričinenia.



Konkrétny vs. abstraktný

(14.4.2021, 16:36:05, ohnisková vzdialenosť 26 mm, expozícia 1/100 s, f/9, ISO 400)



Aby bolo vidieť, že to nie je upravené v počítači, nechal som tam aj kus realistického konára. Páči sa mi tá štruktúra, ktorá vznikla na vode.



Včelia maringotka

(14.4.2021, 16:49:54, ohnisková vzdialenosť 70 mm, expozícia 1/200 s, f/10, ISO 400)



Stojí v starej záhrade. Vyzerá, že už má svoje najlepšie roky za sebou. Pripomenulo mi to asi môj najobľúbenejší slovenský film Záhrada od Martina Šulíka.



Urbex

(16.4.2021, 15:14:13, ohnisková vzdialenosť 18 mm, expozícia 1/160 s, f/4,5, ISO 160)



Opustené miesta, kde kedysi žili ľudia. Niekto to musel navrhnúť, niekto zaplatiť, niekto postaviť. Prečo to miesto zastalo v čase? Niekedy zomrú majitelia a dedičia sa nevedia dohodnúť na oprave, alebo predaji. Zostane to tak, kým nezačne do domu pršať. Potom už stačí iba pár rokov, aby zhnila strecha. Všetky tie roky snaženia vyjdu nazmar.



Katolícky kostol na Vrútkach

(18.4.2021, 14:59:09, ohnisková vzdialenosť 66 mm, expozícia 1/500 s, f/8, ISO 160)



Chodieval som okolo neho roky. Myslel som si, že je oveľa starší. Až nedávno som si niekde prečítal, že ho mal postaviť ten istý staviteľ, ktorý postavil aj mestský úrad. Vtedy som si vyhľadal informácie a zistil som, že kostol stavali v rokoch 1904 - 1905. Pomýlili ma gotické oporné piliere aj ustupujúci vstupný portál.



Ruiny kostola v Stráňavách

(24.4.2021, 14:31:17, ohnisková vzdialenosť 35 mm, expozícia 1/200 s, f/10, ISO 160)



Netuším, prečo ma tak priťahujú ruiny. Som rád, že som to miesto našiel a určite by som sa tam ešte chcel niekedy vrátiť. Pred asi pol rokom som bol svedkom rozhovoru dvoch archeológov. K jednému z nich sa dostali fotografie nejakej zrúcaniny hradu zo začiatku minulého storočia. Bolo mu smutno z toho, čo sa s tým hradom za sto rokov neopravovania stalo. Koľko múrov, okien spadlo a tým sa nenávratne stratilo.



Hrebeň Nízkych Tatier z Veternej Poruby

(27.4.2021, 12:50:39, ohnisková vzdialenosť 80 mm, expozícia 1/320 s, f/10, ISO 100)



Ku Nízkym Tatrám som si nikdy nevybudoval vzťah. Boli sme tam zo strednej školy týždeň na lyžiarskom. Vyviezol som sa pred pár rokmi lanovkami na hrebeň. Raz som bol s jednou známou na Derešoch zo Srdiečka. A s kamarátom sme sa štverali z Korytnice na Veľkú Chochuľu.

Prečo mám problém s Nízkymi Tatrami?

- zarazil ma vydláždený chodník na hrebeni pri Chopku. Musela to byť otrocká robota a vôbec nevidím jej zmysel.

- celý hrebeň je veľmi dlhý. Nedá sa prejsť od Donovál až po Kráľovu Hoľu ani za tri dni

- lanovky z obidvoch strán vyvážajú na hrebeň stovky turistov. Stretnete tu také typy, ktoré v horách nikde inde nestretnete

Ale aby som nebol iba negatívny, je odtiaľ pekný výhľad na Vysoké Tatry. Hlavne keď je inverzia a celý Liptov sa premení na zahmlené more.



Kriváň z lúk nad Veternou Porubou.

(27.4.2021, 12:59:30, ohnisková vzdialenosť 66 mm, expozícia 1/500 s, f/10, ISO 100)



Mám kamaráta fotografa. Keď sa mu páči nejaká fotka v knihe, alebo časopise, hľadá miesto, odkiaľ bola vyfotená. Tak našiel aj Veternú Porubu. Ten obrázok som videl už sto krát a stále tam rád chodím. Kriváň menia ročné obdobia, počasie, viditeľnosť. Mení sa aj podľa toho v akej časti dňa sa tam dostanem.



Kriváň priblížený teleobjektívom.

(27.4.2021, 13:20:15, ohnisková vzdialenosť 140 mm, expozícia 1/320 s, f/10, ISO 100)



Ešte je v Tatrách veľa snehu. Počkám aspoň dva týždne a potom by som sa tam chcel ísť pozrieť. Samozrejme iba do tých častí, kde neplatí sezónna uzávera.

Kým som Tatry poznal iba z pohľadníc, kníh a časopisov, myslel som si, že všetky štíty z každej strany padajú do stometrových priepastí. Až na mieste som zistil, že veľa z nich má priepasť iba z jednej, alebo dvoch strán a zo zadnej strany tam môže byť strmšia lúka, alebo suťové pole.



Záver Žiarskej doliny s Hrubou kopou a Tromi kopami.

(27.4.2021, 13:15:25, ohnisková vzdialenosť 70 mm, expozícia 1/400 s, f/11, ISO 100)



Roháče sú asi moje najobľúbenejšie. Prešli sme s kamarátom za tie roky celý hrebeň aj niektoré doliny. Chcel by som ich aj tento rok aspoň dva krát navštíviť.



Teliatka

(27.4.2021, 13:38:57, ohnisková vzdialenosť 140 mm, expozícia 1/200 s, f/10, ISO 100)



Jedno miesto a dá sa tam nafotiť aj stovka obrázkov.

Konečne jar a konečne trocha voľnosti na cestovanie. Dúfam, že to vydrží a teším sa na ďalšie fotky v máji.



