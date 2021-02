Krajina ako takmer neobmedzený priestor

Dá sa celkom ľahko odhadnúť čo a ako má človek maľovať, fotiť, spievať, aby sa to obyčajným ľuďom páčilo. Aby sa to dobre predávalo. Aby bol človek slávny. Ale potom existuje časť ľudí, ktorých to neuspokojuje.

Opúšťam krajinu ako zdroj gýčových obrázkov.

Teraz je priestorom, v ktorom sa dá takmer neobmedzene pohybovať.

Limituje ma iba moja kondícia a chuť ísť. Času mám dnes dosť.

Začiatok akcie 17.2.2021 13:00. Váženie: 109,6 kg

13:27 vychádzam z domu. Sneží. Teplota okolo nuly.

Chcel by som sa dostať ku plánke - jabloni. Je to od nás asi hodinu pešo. Zobral som si batoh s fotoaparátom aj statív. Nie je počasie na fotenie krajiniek. Nehrozí ani zlatá hodinka. Je takmer šero, v diaľke hmlisto. Sneženie ešte zhoršuje viditeľnosť.

Nebudem cestou nič fotiť. Prvý obrázok urobím až kúsok od jablone.

Prišiel som sem za viac ako hodinu. Trochu sa šmýkalo a poslednú časť od cesty tvorili iba dve koľaje od terénneho auta. Aspoň sa nemusím brodiť v hlbokom snehu.

14:48 fotím prvý obrázok.

Rozbaľujem statív a fotím ďalšie obrázky.

Strom - jabloň - plánka je bod, od ktorého sa začínam vracať.

Strávil som pri ňom asi pol hodinu. Vyfotil okolo osemdesiat obrázkov.

Cestou naspäť som na konci Tomčian narazil na kŕmitko. Chvíľu som pri ňom zastal, aby si vtáky na mňa zvykli. Netrvalo dlho a prvé prileteli.

Som doma. Koniec dnešnej akcie.

16:34, váha 108,8

Za tie tri hodiny som nič nejedol, iba som vypil postupne asi liter minerálky.

Prešiel som viac ako desať kilometrov.

Dnešná trasa.

V cykle budem pokračovať.

Všetky obrázky sa zobrazia po kliknutí v novom okne v lepšom rozlíšení.