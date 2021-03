Výber z fotiek: Február 2021

Ďalšia online výstava z mojich fotiek. Motívy sa nemenia. Stále sú to hory, odchádzajúca architektúra, zvieratá, vnučka, cudzí ľudia. Chcel by som fotiť aj ostatné vnúčatá, ale na diaľku sa to nedá.

Do výberu nedávam obrázky, ktoré som už uverejnil vo februári v blogoch.

Všetky obrázky sa po kliknutí zobrazia v novom okne v lepšom rozlíšení.



Okrem čistej fotografie sa venujem aj manipuláciám a experimentom:



obr. 1 Bezfarebné kone

Až po zobudení som si uvedomil, že vagón nemal zvonku žiadnu farbu. Vlaky vždy majú nejakú farbu. Podľa toho sa niekedy dá orientovať, v ktorej som krajine.

( Použiť to pri fotografii. Vybieliť niektoré objekty tak, aby zostala iba kontúra - ako pri detských omaľovávankách. )

obr.2 Nájdi desať rozdielov

1. čierne auto

2. biela šípka na modrom podklade

3. vrátnica fuč !!! ...

obr.3 Madona s dieťaťom, s dieťaťom, s dieťaťom

obr.4 Duševný stav: Tesne pred zrútením