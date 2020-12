Podvečerná inverzia

Zobudil som sa pred jednou popoludní. Letmý pohľad na webkamery. Ak sa poponáhľam, mohol by som to ešte stihnúť. Slnko zapadá okolo trištvrte na štyri. Na hrebeň to už nedám.

Hmla je dnes dosť vysoko. Ani nad delom som sa nad ňu nedostal. Pýtam sa okoloidúcich, ktorí sa vracajú, kde končí. Dnes je to skoro až na asfaltke.

Stihol som to len tak tak. Slnko zapadlo, hmla sa pomaly začala dvíhať. Hory v pozadí zmizli.



