Inšpirované C. G. Jungom II

Červená kniha C.G. Junga ma neprestáva inšpirovať. Tu je ďalších päť obrázkov, vytvorených za posledné obdobie pod jej vplyvom. O obrázkoch by sa nemalo rozprávať. Mali by hovoriť samé za seba.

Pretože však neviem, či sú dostatočne zrozumiteľné, pokúsim sa ich predsa len dovysvetľovať.

obr.1 Modrá pyramída



Použil som môj starší obrázok z projektu Nepozeraj sa von oknom! Jung sa pohyboval často na hrane. Ovplyvňovala ho alchýmia, ezoterika, parapsychológia. Skúmal niektoré z tých oblastí.

Pozrel som si na internete niekoľko ezoterických prednášok. Zaujalo ma liečenie energiou. Vytvoril som obrázok, ako by som si to predstavoval. Energia prichádza z kozmu. Tá liečivá má tmavomodrú farbu. Funguje to ako mikrovlnka. Iba živé organizmy, ktoré sa dostanú pod jej vplyv, sa vyliečia zo všetkých chorôb.



obr. 2 Fotky zvierat

Mám nájsť v archíve obrázky čo najväčšieho množstva zvierat, ktoré som kedy v živote vyfotil. A mám ich poukladať všetky na jednu plochu. Až keď je to hotové, uvedomujem si, že každý obrázok na mňa pôsobí ako spomienkový iniciátor:

- kamzík, ktorého som videl prvý krát v Tatrách, až keď som tam pravidelne chodil asi dvadsať rokov

- jašter z nemeckého terária, ktorý mi pripomína všetkých brontosaurov, dinosaurov, ale aj jašteričky z detstva. Vyhrievali sa na kamennom múriku rozpadnutej maštale

- smutný pohľad opice v zoologickom kútiku pri Tatralandii. Bolo tam vtedy cez tridsať stupňov...



obr.3 Vonku a vnútri

Metafora. Dalo by sa to doviesť do takej dokonalosti, že by sa nedalo zistiť, že je to fotomontáž. Ale o to mi nejde. Picasso povedal, že stačí ukázať princíp. Netreba sa s tým babrať do detailov. To robia iba ľudia, ktorí už nemajú nápady. Už iba cizelujú formu.

U Junga sa mi páči, ako rozpitváva vnútro človeka. V každom sú harmonické aj disharmonické veci. Väčšinou sa ľudia to zlé v sebe snažia vytesňovať. Lenže tým, že si to nepriznajú, tak sa to v nich hromadí a občas to môže niekde vybuchnúť.

Či sa má to temné vnútro drať von?

Ten vlak nemusí vyjsť na povrch. Môže stále fungovať v tom podzemí. Dôležité je vedieť, že tam je.

Červenú knihu som zatiaľ neprečítal. To sa ani nedá. Čítavam si niekedy iba jeden, dva odstavce. Je to príliš tuhý alkohol. Oveľa viac sa mi páčia rozbory Junga od Antonína Doláka. Pozerávam to takmer pravidelne. Niektoré prednášky trvajú aj 7 hodín. Napríklad ma zarazilo, a asi to je aj pravda, ako si myslíme, že svoj život ovládame. A pritom život si žije svojou cestou. Aj keď nič nebudeš robiť, keď do toho nebudeš zasahovať, stále sa to bude nejako vyvíjať. Nejako to bude pokračovať. Môžeš ovplyvniť možno menej ako 5 % zo svojho života. Ostatné ide na autopilota.

Nemôžeš ovplyvniť, či sa ráno zobudíš, či budeš dýchať, či ti bude biť srdce, či ti budú fungovať črevá, obličky, pankreas... Treba to iba prijať a byť za to vďačný. Veľké množstvo ľudí si to neuvedomuje.

Jung bol otvorený veľa veciam. Ja by som si to, čo si prežil on, nechcel prežiť. Ale tie veci sú inšpiratívne. Obrazy sa vytvárajú samé od seba. Snažím sa ich iba zreprodukovať.

Konkrétne pri tomto obrázku som videl námestie pred martinským divadlom a pomaly išla kamera ako keby pod zem. A tam chodilo metro. Úplne také isté vagóny ako v Prahe. Nemám ale také obrázky nafotené, tak som použil tie, ktoré som našiel v mojom archíve.



obr.4 Čierna klávesnica



V bežnom živote by ma určite nenapadlo otočiť farebnosť. Nehrám na klávesových hudobných nástrojoch. Stretol som sa s nimi iba v detstve. Otec mal fúkaciu klávesovú harmoniku. Naučil som sa na nej hrať melódiu Kohútik jarabý a tiež pesničku Čerešničky, čerešničky, čerešne. Niekoľko rokov som v základnej škole hrával v mandolínovom súbore. Neskôr na gitare a aj na basovej gitare. Ale po návrate z vojny som sa k tomu už nevrátil.

V sne som maľoval vodovými farbičkami koncertné krídlo. Netuším, prečo som prefarbil biele klávesy čiernou farbou a čierne bielou.



obr.5 Maľba blatom

Je to iba koncept. Ktorýkoľvek obrázok, ktorý som kedy namaľoval, vytvoril, vyryl do lina previesť do blata. Robiť na tom niekoľko dní, až kým s tým nebudem spokojný. Potom počkať na dážď, ktorý to všetko vygumuje.

Môžeme sa snažiť akokoľvek budeme chcieť, všetky naše stopy sa po nejakom čase stratia. Zhltne ich to ako chameleón muchu. Aj tieto články sú tu iba dočasu. Zablokujú mi účet, vypnú server, skrachuje prevádzkovateľ, spadne na nás meteorit. Ako keby to tu nikdy nebolo.

Obrázky sa dajú rozkliknúť. Zobrazia sa v novom okne v lepšom rozlíšení.