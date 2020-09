Prvý krát som sa stretol s archeologickými vykopávkami, keď som mal asi sedemnásť rokov. Boli sme na stanovačke na Kláštorisku v Slovenskom raji a archeológovia robili výskum asi sto metrov od nás. Že existujú aj archeologické

zakopávky som sa dozvedel až včera.

Kamarátka zdieľala príspevok, že sa na nálezisku pod Vyšehradom organizuje brigáda. Stretnutie pred obchodom v Jasenove o ôsmej ráno.

Vyrážam z Martina pred šiestou. Včera bola celkom zaujímavá hmla. Ale mal som po nočnej a potreboval som sa vyspať. Dnes je počasie takmer rovnaké. Jasno, no v meste je vidieť iba na pár desiatok metrov.

Cestou do Jasenova som sa zastavil v Abramovej. Slnko ešte nevyšlo. Mám minimálne hodinu, aby som niečo nafotil.

Kostolík aj okolité polia sa striedavo ponárajú a vynárajú z hmly.

Vždy, keď sem prídem, hmla mi ukáže ďalšiu, novú tvár, ktorú som predtým nevidel.

Nafotil som množstvo obrázkov, až kým hmla úplne nepohltila kostolík.

Po stretnutí s ostatnými brigádnikmi pri obchode v Jasene sa časť vybrala hore terénnym autom. My ostatní, ktorí sme sa nezmestili, sme vykročili pešo. Auto by nás malo vyzdvihnúť niekde v polceste, keď dopraví prvú časť ku nálezisku. Hmla už je iba v údoliach.

Na pavučinách zostali kvapky rosy.

Cesta z dediny ku nálezisku trvá pešo asi trištvrte hodiny. Auto sa pre nás vrátilo.

Bez človeka, ktorý vie, kde vykopávky prebiehajú, by som to nenašiel.

Prekvapila ma rozloha náleziska aj to, čo tam našli.

Nebudem svojimi slovami prerozprávavať, čo som sa všetko dozvedel. Celkom dobre je to opísané v tomto článku. Aj keď od jeho publikovania sa rozsah nálezov rozšíril. Tu sú ďalšie, aktuálnejšie informácie.

Na nálezisku už pracovalo niekoľko brigádnikov pod vedením jedného z archeológov. Pozakrývali nálezy geotextíliou. Poprikladali ju opatrne vrstvou väčších kameňov, aby sa nepoškodila. My sme na túto prvú vrstvu ukladali ďalšie vrstvy. Všetko by to malo slúžiť na to, aby sa obnažené múry nerozpadávali pôsobením poveternostných podmienok dovtedy, kým sa nerozhodne, čo sa s nimi bude robiť ďalej.

Kamene sme vŕšili na zakrývané nálezy asi tri hodiny, keď zrazu jedna z brigádničok povedala, že na kope so suťou, z ktorej sme vyberali kamene, niečo piští. Po odstránení niekoľkých volne poukladaných skál sme objavili tohoto malého tvora. Vyzeral ako nedávno narodený.

Kamene pribúdali. Svaly začínali bolieť. Časť našej roboty vidno na nasledovnom obrázku.

Po štyroch hodinách musím pomaly končiť. Idem večer na nočnú a ešte sa potrebujem vyspať.

Bola to jedna z najlepších brigád, ktorú som kedy v živote absolvoval.

