Inšpirované C. G. Jungom

Na Vianoce som dostal od detí päťdesiateurovú poukážku na nákup kníh. Dlho ležala nevyužitá v obálke. Knihy som prestal kupovať. Skôr sa ich postupne zbavujem. No po pozretí asi tretiny videa PhDr. et Mgr. Antonína Doláka, Ph.D.

o hlbinnej psychológii C.G.Junga som sa rozhodol kúpiť si Jungovu Červenú knihu. Stála skoro stoosemdesiat eur. Pomaličky si v nej čítam a neuveriteľne ma inšpiruje. Tu je prvých päť obrázkov, ktoré som vytvoril za posledné dva mesiace pod jej vplyvom.



obr1. Mandala



Začalo to tak, že asi po troch dňoch čítania Jungovej knihy sa mi tesne pred zobudením objavilo (neviem ako to nazvať), že by som sa mal vrátiť k maľovaniu. Presnejšie k technike, ktorou som asi pred štyridsiatimi rokmi chvíľu vytváral moje obrázky. Do čistého bieleho výkresu som opačnou stranou štetca vyrýval negatívnu linku. Potom som ju jemným čiaraním - podobne, ako keď sme v detstve obťahovali pod tenkým papierom podložené kovové mince, zviditeľnil. Robil som to obyčajnými detskými pastelkami. Vznikol motív, ktorý som si prefotil a v počítači kopírovaním a otáčaním vznikla mandala. Na začiatku som nemal žiadnu predstavu. Nevedel som čo a ani prečo to robím, ale výsledok ma prekvapil.



obr 2. Táto rampa sa otvára až po prežití určitého veku. A iba tým, ktorým na tom záleží.



Obrázok som na hranici sna a prebudenia videl úplne jasne niekedy pred 17. augustom. Na internete som si našiel typ rampy, ktorý mi najviac pripomínal ten zo sna a v počítači som skonštruoval rozfázovanie. 26.augusta som musel zaviezť ženu do nemocnice. Mala vysoký tlak a ani po niekoľkých hodinách jej ho nedokázali znížiť tak, aby mohla ísť domov. Zostala v nemocnici asi desať dní a cez takúto rampu som za ňou každý deň chodil. Nehovorím, že to nemôže byť náhoda, ale v minulosti sa mi už niekoľko krát stalo, že sa mi v noci niečo snívalo a do niekoľkých dní som zažil presne takú istú situáciu v bežnom živote.

obr 3. Ventilátory a pódium.

Ďalší polosen: V strede veľkej haly bolo vyvýšené biele pódium. Okolo neho rozostavili viacero takýchto ventilátorov. Obrovské rúry, privádzajúce vzduch, poskrúcané do komplikovaných tvarov. Na pódiu stála mladá žena. Oblečenú mala iba väčšiu mužskú košeľu. Celé sa to malo volať chladenie reaktora.

obr 4. Čierna metlička na keramických miskách.



Nechcem vedome zasahovať do obrazu. Vzniká to úplne mimo mňa. Farby, tvary, kompozícia - všetko sa snažím dodržať. Netuším, čo tie obrazy znamenajú, ale viem, že ich chcem skonštruovať a robím ich dovtedy, kým sa mi nezdá, že som na konci a už netreba ďalej pokračovať.

obr 5. Oktávia



Zatiaľ posledný polosen. Jeden z typov aut, ktoré sme stretávali v detstve na našej asfaltke v dedine. Videl som ju úplne presne. Mala otvorených všetkých štvoro dverí. Šofér, ani cestujúci tam neboli. Bol to impulz, aby som sa ju pokúsil skonštruovať. Až pri realizácii som prišiel na to, čo všetko neviem, a aké ťažké je sa to naučiť. Aj sen so mnou vybabral. Vôbec ho nezaujímalo, že Oktávia sa nevyrábala štvordverová resp. päťdverová. Musel som si ju vymyslieť.

Kým pokračujem na realizovaní tohoto obrázka, Jungovu knihu som prestal čítať. Ešte pod jej vplyvom som mal poslednú informáciu - videnie. Vraj sa mám prestať opíjať. Znie to celkom rozumne a nerobí mi problém prestať piť. Respektíve znížiť množstvo a aj interval. Nepil som celý september. Nehovorím, že si neplánujem otvoriť raz za čas sedmičku dobrého červeného vína, ale už to nebude každý týždeň.



Všetky obrázky sú rozklikávacie.