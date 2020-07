Kométa nad Martinom

Dcéra mi poslala link na dve fotky. Niekto vyfotil kométu nad Martinom. Pri fotke bolo napísané miesto aj čas. Včera bolo celkom znesiteľné počasie. Treba to vidieť na vlastné oči.

Vybrali sme sa o deviatej večer na cyklistickú rozhľadňu medzi Belou a Horným Jasenom. Nad Magurou bolo takmer jasno, trochu vyššie tmavé oblaky. Zatiaľ je dosť svetla. Musíme počkať.

Na horizonte, kúsok od nás, sa objavili siluety pasúcich sa koňov.

S fotením za tmy nemám veľa skúseností. Ale obrázky celkom vyšli.



Ďalekohľadom sme scanovali oblohu v miestach, ktoré sme videli na obrázkoch na internete. No kométy nikde.

Pri rozhľadni sa vystriedalo za hodinu viacero návštevníkov. Keď sa rozostúpili tmavé oblaky, jeden z nich zrazu povedal, kde ju vidí. Bolo to oveľa vyššie, ako sme si pôvodne mysleli.

Obrázok je vyfotený 14.7.2020 asi okolo 22:20. Clona F4, čas 0,8s, ISO 2000, ohnisková vzdialenosť 25mm. Fotil som to sériovým fotením zo statívu.

Je to dosť zašumené. Ale na prvý pokus to stačí.

Keď už sme vedeli, kde ju máme na oblohe hľadať, videli sme ju aj z mesta.

Obrázky sa kliknutím zobrazia v novom okne v lepšom rozlíšení.