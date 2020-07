Bociany a búrka II

Vždy mi bolo smiešne, ako sa po divácky úspešnom filme po nejakom čase natočilo pokračovanie s označením II, III... Neviem načo, keď ďalšie časti boli stále slabším odvarom toho prvého dielu.

A zrazu sa prichytím, že robím to isté. Fotím tú istú tému, ktorú som fotil pred dvomi rokmi, s rovnakým názvom.

Nie je to preto, že chcem zarobiť nejaké peniaze. Ani prvý diel mi nič nezarobil. Vyfotil som to preto, lebo sa mi to zdalo zaujímavé.

Dnes podvečer som mal trocha času. Aj keď bolo počuť v diaľke burácanie, na oblohe bolo niekoľko zaujímavo nasvietených oblakov. Výjdem kúsok za mesto. Keď sa viacej otvorí krajina, ľahšie sa robia výrezy.

No počasie sa rýchlo zhoršuje. Búrka je bližšie. Nasvietené oblaky sa stratili. Viac sa zotmelo.

V rozptýlenom svetle vystupujú detaily starého neopravovaného domu. Farby a kresba na stenách ako z rozprávky. Kým ešte neprší, urobím si desiatku obrázkov.

Zaujme ma aj zamurované okno, ktoré sa prediera spod mnohých farebných vrstiev.

Kým bude úplná tma, odfotím ešte znova mladé bociany. Dnes už sú z nich iba siluety.