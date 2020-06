Vodopád Skok

Od 15. júna, kedy skončila zimná uzávera Tatier, som čakal na priaznivé počasie. Až včera to vyšlo. Konečne sa dobrá predpoveď stretla s mojim voľným časom. Pekne malo byť až okolo obeda.

V Tatrách som túru nikdy nezačínal tak neskoro. Ale ku vodopádu Skok je to zo Štrbského plesa iba hodina a pol. Počasie má vydržať až do večera. Búrky nehlásia, tak to risknem.



obr.1

Z Martina som vyrazil o dvanástej. Po zídení z diaľnice pred Štrbou sa mi naskytol takýto pohľad. Ešte v Ružomberku bolo dosť zamračené. Ale predpoveď počasia bola správna. Začína sa vyčasovať.

obr.2

Prešiel som okolo Štrbského plesa, skokanských mostíkov. Zachytil som nedávne spory o ďalšej výstavbe okolo plesa. Pri smutnom pohľade na nevkus a cirkusový charakter všetkého, čo tam doteraz postavili, by bolo možno najlepšie zrovnať to so zemou a konečne tam pustiť nejakého architekta s víziou, nápadom, hodnotou. Vidieť stavať nezmyselnú vyhliadkovú vežu v údolí, keď všetky pohľady, ktoré z nej bude vidieť už všetci videli cestou, sa mi zdá divné. Stavať nové budovy, keď skoro polovina z tých, ktoré tam sú, sú opustené a nefunkčné, prípadne v žalostnom stave. Načo to kto kupoval, keď to necháva chátrať?

Radšej idem vyššie. Nevkus ľudského snaženia strieda široké údolie Mlynickej doliny. Zo začiatku poznačené ešte čerstvými výrubmi chorého lesa. Vyjazdená cesta od lesného traktora ma na chvíľu dokonca odvedie od turistického chodníka. Keď sa končí, musím sa asi dvesto metrov vrátiť. Našťastie necitlivé zásahy sa po asi kilometri končia a začína ozajstná vysokohorská krajina.

obr.3

V žľaboch ešte kde tu posledné fliačky snehu.

obr.4

Cesta hore prechádza cez takmer nedotknutý les. Neviem, ako to býva počas iných ročných období. Teraz je dosť veľká časť chodníka zmenená na koryto potoka. Na niektorých miestach je problém prejsť ho suchou nohou. Pár veľkých kaluží som videl turistov aj prebrodiť bez topánok.

obr.5

Niekoľko serpentín cez les. Chodník je skalnatý. Ako keby išiel človek hodinu a pol iba po schodoch. V diaľke počuť hukot potoka a nakoniec aj vodopádu.

obr.6

Všade dosť veľa turistov.

obr.7, 8

Ale tá hodina a pol chôdze stála za námahu.

obr.9

Niektorí pokračujú chodníkom ponad vodopád ku plesu.

obr.10, 11, 12

Ja sa po krátkom oddychu obraciam naspäť. Som rád, že sú v Tatrách miesta, ktoré som doteraz nenavštívil. Toto je jedno z nich a naozaj stojí za pozretie.

obr.13

Posledný záber od Štrbského plesa.

Všetky obrázky sa kliknutím zobrazia v novom okne v lepšom rozlíšení.