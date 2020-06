Trojdňové mapovanie salamandry škvrnitej

Počas dažďa som na túre nebol niekoľko rokov. Vždy podrobne sledujem predpovede počasia. Kvôli foteniu čakám aj niekoľko týždňov, aby som vystihol slnečný deň. Najlepšie iba s trochou oblakov, prípadne s rannými hmlami.

Na zajtra som si naplánoval Šútovskú dolinu od Rieky až po vodopád. Bude to výnimočné, pretože má celý deň pršať. Robím to preto, lebo by som po dlhých rokoch chcel znova vidieť naživo salamandru škvrnitú.



Prvý deň - utorok 9.6.2020



Dnes slabo mrholí. Je podvečer. Skočím sa pozrieť do Turčianskej Štiavničky. Na konci dediny sú v lese nad minerálnym prameňom Teplické serpentíny. Podľa informačného panelu na ich začiatku, ich dal vytvoriť v rokoch 1870 -75 gróf Révay. Je to sústava chodníčkov, popri ktorých tečie malý potôčik.

Podľa wikipédie salamandra škvrnitá obľubuje listnaté lesy s čistými bystrinami. Vychádza na lov podvečer, najlepšie za vlhkého počasia. Všetky podmienky som splnil. Na informačnom paneli je napísané, že na tomto území by sa mala vyskytovať. Vlhko tu je. Prechádzam pozorne po chodníčkoch. Sledujem okolie, aby mi nič neuniklo.

V jednom z jazierok plávajú dosť veľké ryby.

Dôkladne sa pozerám pod nohy aj na potôčik, pretekajúci popri chodníkoch. No jedinými živočíchmi, ktoré objavujem sú páriace sa slimáky.

Nezobral som si statív. Je tu už dosť šero, preto ich fotím s bleskom.

Vyšiel som až na samý koniec.

Na salamandru som dnes šťastie nemal. Bude to asi ako s rybármi. Niekedy im trvá aj týždeň, kým sa im podarí chytiť nejakú rybu. Uvidíme, čo nájdem zajtra.

Druhý deň - streda 10.6.2020



Možno by som urobil lepšie, keby som sa vybral do rodnej dediny. Poznám tam miesta, kde salamandry škvrnité žili. Ako deti sme ich dokonca pár krát držali v ruke.

Netuším, či v Šútovskej doline nejakú nájdem. Keď nie, nakoniec sa nič nestane. Aspoň sa prejdem.

Auto som nechal na parkovisku. Zatiaľ neprší. Potešili ma pohľady na Kriváň a Chleb z cesty pri Krpeľanoch.

Celou trasou od parkoviska až po vodopád nikoho nestretnem. Prechádzam okolo potoka, kontrolujem malé prítoky z pravej strany. No ani po hodine a pol chôdze žiadne salamandry nevidím.

Možno som mal ten článok nazvať mapovanie slimáka záhradného. Tých som našiel niekoľko.

Človek si dačo vymyslí, už vidí ako všetko parádne vyjde. A realita je úplne iná.

Pri vodopáde tiež nikto nebol.

Salamandry som nakoniec našiel. Ale úplne na inom mieste, než som očakával. A ani nenapíšem presne kde, aby som ich ochránil.

Jedna bola dosť ďaleko od potoka, aj keď smerovala k nemu.

Ďalšiu som našiel učupenú pri skale.

Na asi kilometrovom úseku som ich nakoniec postupne našiel päť. Jedna sa brodila v plytkej vode.

Urobili mi radosť. Prestával som veriť, že ich nájdem.



Tretí deň - štvrtok 11.6.2020

Dnes skočím na chvíľu na začiatok ferraty pod Martinskými hoľami. Aj toto je miesto, kde by mali salamandry žiť. Pršať začína až popoludní.

Dostanem sa ku opusteným pozostatkom po banskej činnosti z minulého storočia.

Aj keď sa snažím hľadať nielen pri potoku, ale aj pod lístím, salamandre tu nie sú.

Kúsok nad zasypanou štôlňou sa obraciam naspäť.

Zhodnotenie

Za tri dni som prešiel tri lokality. Spolu som našiel päť salamandier škvrnitých. To, že pri Teplických serpentínach ani pri ferrate neboli neznamená, že tam nežijú. Akurát som nemal na ne šťastie.

Myslel som, že naše doliny sú bez života. Aspoň tá Šútovská určite nieje. Keby sa všetky zvieratá, chrobáky, motýle z toho územia dali zoradiť na jeden futbalový štadión, asi by sme sa čudovali, koľko ich je.

Všetky obrázky sa rozkliknutím zobrazia v novom okne v lepšom rozlíšení.