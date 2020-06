Inšpirované fotografiami a životom Francesci Woodman a divadelným predstavením Slávky Daubnerovej Untitled.

Francesca Woodman bola americká fotografka. (Zdroje informácií a odkazy na internetové stránky na konci článku pod čiarou.) Narodila sa v roku 1958. Známou sa stala pre svoje čiernobiele fotografie, na ktorých fotila samú seba, prípadne iné modelky. Často sa fotila nahá. Fotografie väčšinou robila samospúšťou. Na niektorých použila dlhý čas. Pri otvorenej uzávierke sa úmyselne pohla, čím je viacero zo záberov rozmazaných. Svoj život ukončila v roku 1981 samovraždou. (1)

Asi by som sa o nej nedozvedel, keby som nevidel ukážky z tanečno - vizuálneho predstavenia Slávy Daubnerovej Untitled. (2)

Nie som exhibicionista. Nerád sa fotím. Ale spôsob fotenia s dlhým časom a úmyselným rozostrením postavy sa mi páči. Určite sa nikdy nebudem fotiť bez oblečenia a o fotení modelov, alebo modeliek zatiaľ neuvažujem. (Aj keď by na fotkách vyzerali oveľa lepšie než ja.)

Neviem, aké pohnútky viedli Francescu k tomu, aby používala ten dlhý čas.. Pre mňa to je výstižné zobrazenie prchavého okamihu. Chvíľu sme tu, zajtra už tu nemusíme byť. Aj prostredie okolo nás je jedinečné. Nikto, kto bude žiť po nás o sto rokov, ho nedokáže úplne vierohodne zreprodukovať. Aj keby mal pri sebe všetky predmety, ktoré mám okolo seba teraz ja, nebude poznať súvislosti. Preto sa mi zdajú smiešne tie veľkovýpravné historické filmy, ktoré nám majú ukázať atmosféru dávnostratených časov. Nič z toho nemusí byť pravda. Všetko mohlo byť úplne inak.



Nasledovné obrázky sa rozkliknutím zobrazia v lepšom rozlíšení.

Nepozeraj sa von oknom!

Spi už!

Zbav sa svojej knižnice!

Zarob nejaké peniaze!

Už konečne schudni!

Môj život nieje telenovela. Nepotrebujem žiadne dramatické udalosti. Snažím sa ísť si svojou cestičkou. Každý deň pridať ďalší kamienok. A predsa ma občas prekvapí, že veci sa vyvíjajú skokom. To, o čom sa mi včera ani nesnívalo, je zrazu skutočnosťou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Francesca Woodman, wikipédia

(2) Predstvenie Slávy Daubnerovej Untitled vzniklo v roku 2012