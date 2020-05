Mesto bez ľudí

Asi pred desiatimi rokmi som na internete čítal rozhovor s človekom, ktorý tvrdil, že ho uniesli mimozemšťania. Ten únos prežil. Nerobili na ňom ani žiadne pokusy. Zobrali ho do ich lietajúceho stroja a ukázali mu

celú slnečnú sústavu. Dokonca ho preniesli v čase do budúcnosti. To najzvláštnejšie, čo si z toho všetkého zapamätal bolo, že keď prelietávali ponad veľké mestá na Zemi, takmer nikde nevidel ľudí.

Spomenul som si na ten rozhovor, keď som sa včera vybral do mesta. Také prázdne ulice som ešte v Martine nevidel.

Holubov zrazu nikto nenaháňa.

Keď nie sú ľudia, zostali po nich aspoň stopy.

Zarazilo ma, že aj miesta, kde donedávna bývali bezdomovci, sú opustené.

Aspoň lastovičky, nízko lietajúce nad Turcom, ma potešili. No nedokázal som ich vyfotiť tak, aby som s tým bol spokojný. Boli rýchlejšie ako moje reakcie.

Pár obrázkov je ako tak znesiteľných, keď si sadli na drôty.

