Aprílový výber z fotiek

"Načo mi ukazuješ tie srágory, takých už bolo narobené vlaky." Myslím, že je to citát slovenského sochára Jozefa Kostku, keď mu niektorý z jeho študentov ukazoval svoje najnovšie práce.

Chcel by som sa držať tej vety a ukazovať iba také obrázky, ktoré nie sú úplne bežné.

Vraciam sa často k tým istým motívom. Občas sa nechávam inšpirovať stovkami obrázkov, ktoré som počas života videl. Preto som z pôvodného výberu dvadsiatich záberov nakoniec nechal iba týchto sedem plus jeden, o ktorých si myslím, že by to nemusela byť až taká hanba.



Pretože mi zostalo dosť voľného času kvôli karanténe, prehrabal som sa v mojom archíve a vybral som z neho niekoľko starších street fotiek, ktoré sú na konci blogu.



obr.1 Idylka





obr.2 Posledná zamrznutá kaluž



obr.3 Výstelka do hniezda





obr.4 Po krátkom daždi znovu zasvietilo slnko



obr.5 Dohrané



Za 56 rokov, čo som na svete, sa mi podarilo vidieť a občas aj vyfotiť kadečo. Ale objímajúceho sa žabiaka s ropuchou som videl a odfotil prvý krát. Bol to iba okamih. Sledoval som žabiaka. ako sa ku mne blížil. keď sa zrazu spod brehu vynorila ropucha a takto sa zvítali. Sú trochu neostrí, ale bol som rád, že som to vôbec stihol.

obr.6 Objatie



obr.7 Hladina



Jedna z najgýčovitejších fotiek, čo som kedy vyfotil.

obr.8 V protisvetle



Street fotky z archívu:

obr.9 Nohy



obr.10 Dvaja



obr.11 Pauzička na cigu



obr12 Milenci



obr.13 Družičky



Všetky obrázky sa po kliknutí zobrazia v novom okne v lepšom rozlíšení.