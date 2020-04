Sedlo pod Suchým

Nedeľa. Na kopcoch sa topia zvyšky posledného snehu. Bol som na Suchom v takomto období asi pred desiatimi rokmi. Pekné počasie by malo vydržať. Skúsim vybehnúť hore.

Vyšiel som skoro ráno. V noci mrzlo. Sneh by mal byť tvrdý, nebude sa prebárať. Zobral som si pre istotu mačky, ak by som musel ísť po ľadových úsekoch.

obr.1 Ranné slnko presvecuje žilkovanú štruktúru listu.



obr.2 V údolí je ešte tieň. Osvietilo zatiaľ iba hornú časť hory.



obr.3 Paprade



obr.4 Bočné svetlo.



Stúpam pomaly hore. Raz za čas ma predbehne jeden - dvaja turisti. Niekedy aj so psom. Keď som trochu vyššie a snažím sa vyfotiť detail rozkvitnutých kvetov, zrazu počujem za sebou dychčanie. Asi meter za chrbtom sedí takýto "vĺčik".



obr.5 Husky

obr.6 Boli to tieto kvietky, no boli všetky ešte po studenej noci zatvorené. Tak sem vkladám záber, ktorý som vyfotil pri spiatočnej ceste.



Prešiel som popri zatvorenej chate na Magure. Na Suchý je to odtiaľto podľa rázcestníka ešte dve a pol hodiny. V lese už idem po súvislých snehových poliach.

obr.7 Pomedzi stromy vidno v rannom opare Tatry.

obr.8 Keď sa dostanem na hrebeň, zrazu je predo mnou Suchý.

obr.9 A zo sedla sa naskytol takýto pohľad na Malý Fatranský Kriváň.



Idem už skoro tri hodiny. Možno by som vyšiel aj na Suchý. Je to zo sedla ešte pol hodiny strmého stúpania. Chodník je bez snehu. Dostanem sa asi dvesto metrov pod vrchol, keď zrazu cítim, že dnes to nedám. Bojím sa, že by som mohol dostať do stehien kŕče. Je mi to trochu ľúto. Možno sa sem ešte niekedy vrátim v lepšej kondičke. Ešte si urobím pár obrázkov z tejto výšky a obraciam sa dole.

obr.10 Magura - chodník, kadiaľ sa musím vrátiť.

obr.11 Modré hory

obr.12 Pohľad na žilinskú stranu

obr.13 Turisti, vystupujúci zo sedla na Suchý.



Prešiel som sa. Som rád, že sa mi podarilo bezpečne vrátiť. Nohy budú chvíľu bolieť. Pri ceste naspäť som sa zabáral do hlbokého snehu. Nakoniec som urobil dobre, že som sa včas otočil.



