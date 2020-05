Májový výber z fotiek

Každé slovo je dôležité. Vety, ktoré povedali ľudia, ktorí medzitým zomreli, oťaželi. Prikladám im väčší dôraz. Všetko, čo započujem, nájdem v novinách, knihách či časopisoch a dá sa s tým stotožniť, platí.

2. 5. 2020 16:57

Je okolo štvrtej popoludní. Sedím na balkóne, zabalený v deke. Trochu mrholí. Nad domom oproti prelietáva kŕdeľ holubov. Vždy, keď sa ku mne priblíži, urobím zopár obrázkov. Asi po hodine sa obloha postupne mení. Takto vyzerá v najdramatickejšom okamihu.

Potom sa to začne strácať a za chvíľu už svieti slnko.

5.5.2020 13:11

Cintoríny mi nevadia, aj keď niektorí ľudia hovoria, že je to miesto, ktoré berie človeku energiu. Na tom lazovskom som prežil dosť veľkú časť svojho detstva. Pomáhal som otcovi betónovať obruby od svojich desiatich rokov, až kým som neodišiel na internát. Chvíľu mi trvalo, kým som sa s tým vtedy vyrovnal. Keď som potom neskôr prišiel do nejakého nového štátu, kde som dovtedy nebol, išiel som na cintorín a na železničnú stanicu. Tam bolo najviac vidieť drobné rozdiely. Židovské cintoríny sú pre mňa zaujímavé aj výtvarne. Toto je obrázok z udržiavaného cintorína v Žiline.



5.5.2020 14:54

Žena išla nakupovať. Kým sa vráti, sedím na parkovisku v aute, počúvam hudbu. Pozerám si nafotené obrázky vo fotoaparáte. Zrazu ma zaujal chlapec pred obchodom. Farebná kombinácia modrej a sivej. Čisté farby, čisté plochy. Ešte aj svetlo je znesiteľné.



5.5.2020 14:55

Tých obrázkov z auta som nakoniec urobil viacej. Spleť rôznych typov ľudí. Niektorí v zaujímavých outfitoch. Malá módna prehliadka.



7.5.2020 6:50

Kým v noci pršalo, na kopcoch nasnežilo. Je to iba tenká vrstva, ktorá sa po pár hodinách na slnku roztopí. (Stoh z lúk medzi Krpeľanmi a Šútovom.)

8.5.2020 16:45

Včerajšie zasnežené končiare ma inšpirovali ísť sa pozrieť na Tatry. Pekné počasie by malo vydržať aj dnes. Nechystám sa na žiadnu túru. Mám po nočnej a je už dosť veľa hodín. Prevezieme sa so ženou iba po diaľnici na odpočívadlo pri Hybiach a potom skočíme na chvíľu aj do dediny.

Na zasneženom Kriváni je po priblížení teleobjektívom celkom zreteľne vidieť, kadiaľ vedie značený chodník na vrchol od Troch studničiek. V roku 2009 som sa prvý a jediný krát pokúsil na neho vyliezť. (Tu je o tom môj starý článok na blogu s fotkami.) Nepodarilo sa mi to. Ale bolo vtedy celkom dobré počasie. Na dnešnom obrázku som si vyznačil, kam som sa vtedy až dostal.

10.5.2020 18:25

Keď sa za daždivého dňa vraciam domov, na záhone pred susedným domom ma zaujal kvet. Podobá sa na nevädze, ktoré u nás na dedine rástli na okraji poľa s jačmeňom.





14.5.2020 10:46

Pod oknami nášho bytu rozširujú parkovisko. Z detstva si pamätám ťažkú robotu dláždiča. Ukladal do poloblúkov žulové kocky. Každú zatĺkal gumovým kladivom. Robotníkom, kladúcim zámkovú dlažbu dnes takmer všetku robotu urobili stroje.

15.5.2020 9:42

Všetci musia nosiť rúška. Všetci !!!

16.5.2020 13:49

Mám za sebou skoro dve hodiny chôdze. Čakajú ma ešte ďalšie štyri, kým sa dostanem domov. Pomaly ma prestáva baviť fotiť gýčové krajinky, zapadajúce a vychádzajúce slnká. Chcel by som nájsť niečo, čo som ešte nevyfotil. Jeden objekt sa prihlásil už zdiaľky v korune vyschnutého stromu. Sám na seba upozornil prenikavým škriekaním. Krkavec? Alebo vrana?

16.5.2020 14:12

Asi o kilometer ďalej. Nad vysokým porastom z malinčia, žihľavy a divorastúcej trávy poletuje Mlynárik žeruchový. Málo kedy sa mi ho podarilo vyfotiť, pretože si nikdy nechcel sadnúť. Tento sa chová nejako divne. Keď prídem bližšie, nielenže si sadol, ale objavím aj jeho samičku. Preto ten netradičný pohyb. Nafotil som tam asi desať obrázkov. Tento sa mi z nich zdá najvydarenejší, aj keď nemá rozprestrené krídla.



22.5.2020 14:36

Zasa obloha. Jozef Ciller - martinský scénograf, kedysi povedal v relácii Mojich sedem divov sveta, že jedným z jeho divov sú oblaky. Majú nekonečné množstvo variácií a nikdy sa nezoskupia do gýča. Dnes bola celé popoludnie zaujímavá obloha. Tento obrázok je akokeby pohľad z kozmu na neznámu vodnú planétu. Vetrom zvlnená hladina vystupuje spoza oblakov, ktoré sú hlboko pod nami.

25.5.2020 12:32

V múdrych knihách o fotografovaní si čítam o zlatej hodinke. Treba fotiť hodinu po východe slnka alebo hodinu pred západom. Ja sa vyberiem takmer na pravé poludnie a ešte k tomu v slabom daždi. Krajina je fotogenická hocikedy.



26.5.2020 13:21

Čo by som dal za to, keby sa nemuselo chodiť do obchodov. Nemám rád nakupovanie. Opäť sedím v aute na parkovisku. Prší. V kvapkách sa odráža celý svet.

26.5.2020 13:50

Holuby sa pobili o omrvinky. Koho mi to tak strašne pripomína?

Koniec dnešnej výstavy.

